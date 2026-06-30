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Ranked: All 59 Oxbridge undergrad colleges by private school intake – 5.4 to 50 per cent

Hughes Hall and Wolfson take nine times more private school students than Lucy Cavendish, the lowest of any Oxbridge college

Isabella Zbucki | News
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Private school intake of undergraduates across all Oxbridge colleges ranges from just 5.4 per cent to 50 per cent, according to the most recent admissions reports from Oxford and Cambridge.

Hughes Hall and Wolfson College, both at Cambridge, have the highest private school intake of any Oxbridge college at 50 per cent each. At the other end of the scale, Cambridge’s Lucy Cavendish College has the lowest private school intake of any Oxbridge college at just 5.4 per cent, making Hughes Hall and Wolfson’s intake more than nine times higher.

At Oxford specifically, Merton College has the highest private school intake at 48.7 per cent, while Mansfield College has the lowest at 13.8 per cent – more than three and a half times lower.

Across all Oxford colleges combined, 66.8 per cent of students admitted between 2023 and 2025 came from state schools, with 33.2 per cent from private schools. At Cambridge, which received 13,603 applications across its colleges in 2025, the overall intake was 72.5 per cent state school and 27.5 per cent private school.

Oxford’s data is a three-year average covering 2023-2025, while Cambridge’s figures are for 2025 alone, reflecting how each university publishes its own admissions data.

Trinity College Cambridge, which holds £2.4bn in net assets (more than any other Oxbridge college) has a private school intake of 34.4 per cent, above the Cambridge average.

Here are all 59 Oxbridge colleges ranked by private school intake, from highest to lowest, based on the most recent admissions data.

  1. Hughes Hall, Cambridge – 50 per cent
  2. Wolfson College, Cambridge – 50 per cent
  3. Merton College, Oxford – 48.7 per cent
  4. Peterhouse, Cambridge – 43.5 per cent
  5. Trinity College, Oxford – 43 per cent
  6. New College, Oxford – 42.5 per cent
  7. Murray Edwards College, Cambridge – 42.3 per cent
  8. Lincoln College, Oxford – 41.1 per cent
  9. St Edmund’s College, Cambridge – 40 per cent
  10. Lady Margaret Hall, Oxford – 39.5 per cent
  11. Robinson College, Cambridge – 38.9 per cent
  12. St John’s College, Oxford – 38.8 per cent
  13. The Queen’s College, Oxford – 38.8 per cent
  14. Oriel College, Oxford – 38.6 per cent
  15. Corpus Christi College, Oxford – 37.8 per cent
  16. Exeter College, Oxford – 37.1 per cent
  17. Worcester College, Oxford – 37 per cent
  18. University College, Oxford – 36.7 per cent
  19. Magdalen College, Oxford – 35.4 per cent
  20. Pembroke College, Oxford – 35.1 per cent
  21. Emmanuel College, Cambridge – 34.8 per cent
  22. St Hugh’s College, Oxford – 34.4 per cent
  23. Trinity College, Cambridge – 34.4 per cent
  24. Keble College, Oxford – 33.6 per cent
  25. Balliol College, Oxford – 33.3 per cent
  26. Christ Church, Oxford – 32.9 per cent
  27. St Hilda’s College, Oxford – 32.5 per cent
  28. Regent’s Park College, Oxford – 32.1 per cent
  29. Downing College, Cambridge – 31.9 per cent
  30. Queens’ College, Cambridge – 31.6 per cent
  31. Somerville College, Oxford – 31.2 per cent
  32. Jesus College, Oxford – 31 per cent
  33. Magdalene College, Cambridge – 30.8 per cent
  34. Pembroke College, Cambridge – 30.4 per cent
  35. St John’s College, Cambridge – 30.4 per cent
  36. Wadham College, Oxford – 30.3 per cent
  37. Sidney Sussex College, Cambridge – 30 per cent
  38. St Anne’s College, Oxford – 29.5 per cent
  39. Christ’s College, Cambridge – 28.8 per cent
  40. Trinity Hall, Cambridge – 28.6 per cent
  41. St Catharine’s College, Cambridge – 28.3 per cent
  42. St Peter’s College, Oxford – 28 per cent
  43. Churchill College, Cambridge – 27.7 per cent
  44. St Catherine’s College, Oxford – 27.7 per cent
  45. Clare College, Cambridge – 27.6 per cent
  46. Newnham College, Cambridge – 27.6 per cent
  47. Corpus Christi College, Cambridge – 27.1 per cent
  48. Gonville and Caius College, Cambridge – 25.5 per cent
  49. St Edmund Hall, Oxford – 24.8 per cent
  50. Hertford College, Oxford – 23 per cent
  51. Jesus College, Cambridge – 21.5 per cent
  52. King’s College, Cambridge – 21.5 per cent
  53. Brasenose College, Oxford – 19.3 per cent
  54. Homerton College, Cambridge – 18.9 per cent
  55. Selwyn College, Cambridge – 18.5 per cent
  56. Girton College, Cambridge – 16.5 per cent
  57. Fitzwilliam College, Cambridge – 15.1 per cent
  58. Mansfield College, Oxford – 13.8 per cent
  59. Lucy Cavendish College, Cambridge – 5.4 per cent

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