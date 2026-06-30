Ranked: All 59 Oxbridge undergrad colleges by private school intake – 5.4 to 50 per cent

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Private school intake of undergraduates across all Oxbridge colleges ranges from just 5.4 per cent to 50 per cent, according to the most recent admissions reports from Oxford and Cambridge.

Hughes Hall and Wolfson College, both at Cambridge, have the highest private school intake of any Oxbridge college at 50 per cent each. At the other end of the scale, Cambridge’s Lucy Cavendish College has the lowest private school intake of any Oxbridge college at just 5.4 per cent, making Hughes Hall and Wolfson’s intake more than nine times higher.

At Oxford specifically, Merton College has the highest private school intake at 48.7 per cent, while Mansfield College has the lowest at 13.8 per cent – more than three and a half times lower.

Across all Oxford colleges combined, 66.8 per cent of students admitted between 2023 and 2025 came from state schools, with 33.2 per cent from private schools. At Cambridge, which received 13,603 applications across its colleges in 2025, the overall intake was 72.5 per cent state school and 27.5 per cent private school.

Oxford’s data is a three-year average covering 2023-2025, while Cambridge’s figures are for 2025 alone, reflecting how each university publishes its own admissions data.

Trinity College Cambridge, which holds £2.4bn in net assets (more than any other Oxbridge college) has a private school intake of 34.4 per cent, above the Cambridge average.

Here are all 59 Oxbridge colleges ranked by private school intake, from highest to lowest, based on the most recent admissions data.

Hughes Hall, Cambridge – 50 per cent Wolfson College, Cambridge – 50 per cent Merton College, Oxford – 48.7 per cent Peterhouse, Cambridge – 43.5 per cent Trinity College, Oxford – 43 per cent New College, Oxford – 42.5 per cent Murray Edwards College, Cambridge – 42.3 per cent Lincoln College, Oxford – 41.1 per cent St Edmund’s College, Cambridge – 40 per cent Lady Margaret Hall, Oxford – 39.5 per cent Robinson College, Cambridge – 38.9 per cent St John’s College, Oxford – 38.8 per cent The Queen’s College, Oxford – 38.8 per cent Oriel College, Oxford – 38.6 per cent Corpus Christi College, Oxford – 37.8 per cent Exeter College, Oxford – 37.1 per cent Worcester College, Oxford – 37 per cent University College, Oxford – 36.7 per cent Magdalen College, Oxford – 35.4 per cent Pembroke College, Oxford – 35.1 per cent Emmanuel College, Cambridge – 34.8 per cent St Hugh’s College, Oxford – 34.4 per cent Trinity College, Cambridge – 34.4 per cent Keble College, Oxford – 33.6 per cent Balliol College, Oxford – 33.3 per cent Christ Church, Oxford – 32.9 per cent St Hilda’s College, Oxford – 32.5 per cent Regent’s Park College, Oxford – 32.1 per cent Downing College, Cambridge – 31.9 per cent Queens’ College, Cambridge – 31.6 per cent Somerville College, Oxford – 31.2 per cent Jesus College, Oxford – 31 per cent Magdalene College, Cambridge – 30.8 per cent Pembroke College, Cambridge – 30.4 per cent St John’s College, Cambridge – 30.4 per cent Wadham College, Oxford – 30.3 per cent Sidney Sussex College, Cambridge – 30 per cent St Anne’s College, Oxford – 29.5 per cent Christ’s College, Cambridge – 28.8 per cent Trinity Hall, Cambridge – 28.6 per cent St Catharine’s College, Cambridge – 28.3 per cent St Peter’s College, Oxford – 28 per cent Churchill College, Cambridge – 27.7 per cent St Catherine’s College, Oxford – 27.7 per cent Clare College, Cambridge – 27.6 per cent Newnham College, Cambridge – 27.6 per cent Corpus Christi College, Cambridge – 27.1 per cent Gonville and Caius College, Cambridge – 25.5 per cent St Edmund Hall, Oxford – 24.8 per cent Hertford College, Oxford – 23 per cent Jesus College, Cambridge – 21.5 per cent King’s College, Cambridge – 21.5 per cent Brasenose College, Oxford – 19.3 per cent Homerton College, Cambridge – 18.9 per cent Selwyn College, Cambridge – 18.5 per cent Girton College, Cambridge – 16.5 per cent Fitzwilliam College, Cambridge – 15.1 per cent Mansfield College, Oxford – 13.8 per cent Lucy Cavendish College, Cambridge – 5.4 per cent

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